Réforme des retraites: la France à feu et à sang, le Roi Charles reporte sa visite

Cela fait trois mois que les actions contre la réforme des retraites ont commencé en France. Si quelques actions se sont déroulées dans le calme, les images qui nous sont rapportées depuis chez nos voisins font parfois froid dans le dos.

On y découvre un pays à feu et à sang. Ordures qui s’entassent dans les rues, des feux boutés à même le sol ou proche de bâtiments, des manifestations où policiers et manifestants se retrouvent blessés. Il ne fait pas bon se rendre en France pour l’instant.