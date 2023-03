Sondage: quelle heure préféreriez-vous garder si on abolissait le changement d’heure?

Quelle heure préféreriez-vous garder si on abolissait le changement d’heure ? Répondez à notre sondage ci-dessous : Dimanche marquera le passage à l’heure d’été Le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été aura lieu ce week-end, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars. A 2h00 du matin, l’horloge avancera d’une heure, et nous perdrons donc une heure de sommeil. Le soleil se lèvera ainsi plus tard le matin et se couchera plus tard le soir.

de videos Le changement d’heure est appliqué depuis 1977 en Belgique. L’objectif au départ était de profiter davantage de la lumière du jour, afin de limiter l’éclairage artificiel et de faire des économies d’énergie. Aujourd’hui, ce système est de plus en plus critiqué. Ses détracteurs soulignent notamment qu’il entraine une perturbation du rythme biologique.

En 2018, la Commission européenne a proposé de supprimer le changement d’heure et d’utiliser la même heure toute l’année. Les sondages montraient que de nombreux Européens étaient convaincus par cette idée. Les États membres ont toutefois échoué à se mettre d’accord sur le fuseau horaire à maintenir, et la proposition a été mise de côté. Il a finalement été décidé que chaque État membre pourrait choisir l’horaire qu’il souhaitait garder. Mais depuis, la crise du Covid et la guerre en Ukraine ont accaparé toute l’attention, et les discussions sur ce sujet sont restées au point mort. Même tendance en Belgique où aucune décision n’est pour l’instant à l’ordre du jour.