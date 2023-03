Une équipedynamique au service de votre bien

Par passion pour ce métier qui comprend de nombreuses facettes. J’ai un grand intérêt pour les biens immobiliers en général, j’aime le contact client et la diversité qui en découle mais aussi le service et le conseil en toute bienveillance qui sont, selon moi, l’essence même de ce métier

Comment s’organise votre journée type ?

J’arrive au bureau tôt afin de pouvoir traiter les mails et organiser la journée. J’accueille ensuite les collaborateurs pour faire un petit briefing ou débriefing des dossiers en cours. Ensuite, les rendez-vous s’enchaînent entrecoupés de nombreux appels téléphoniques. Je laisse toujours quelques plages horaires pour le suivi administratif, les négociations, les rédactions et signatures de compromis de vente… Sans oublier le lunch du midi, généralement avec l’équipe car c’est un moment sacré d’échange pour les épicuriens que nous sommes.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

Depuis 27 ans ! J’y habite et j’affectionne particulièrement cette région du Brabant wallon où il fait bon vivre. De plus, on peut dire que le marché immobilier s’y porte bien depuis de nombreuses années. Notre expérience dans la région, nous permet de profiter d’un solide réseau et de très nombreuses références. La connaissance de la région est pour nous essentielle et nous permet d’avoir une bonne maîtrise des prix lors des évaluations et négociations.

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Ils sont tellement nombreux qu’il est compliqué d’en choisir un. Chaque transaction, à la suite de laquelle les clients sortent avec le sourire, me procure une émotion particulière et me rappelle pourquoi j’aime mon métier.

Quelles sont les qualités incontournables d’un bon agent immobilier ?

Il faut avoir une bonne connaissance et maîtrise du marché, avoir le sens de l’accueil, se rendre disponible, faire preuve de professionnalisme mais aussi de bienveillance. Ce sont d’ailleurs les valeurs de notre agence !

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Enthousiaste, fidèle et sympathique.

Racontez-nous une anecdote drôle ou insolite avec un client ?

Après 27 ans d’expérience dans le métier, je peux vous dire que j’en ai quelques-unes ! Comme la confidentialité est un élément essentiel de la confiance que nous construisons avec nos clients, je vais rester discret… (NDLR : rire)

Avez-vous des projets pour la suite ?

Oui, bien entendu ! Des projets de développement pour notre agence de Jodoigne qui est idéalement située et très visible mais par contre, déjà trop petite. J’ai également des projets de création d’antennes situées à des endroits de choix très stratégiques afin de développer encore plus notre visibilité ainsi que l’accessibilité pour nos clients.

Le mot de la fin est pour vous !

J’ai la chance de pratiquer un très beau métier, complexe, varié, riche en rencontres et en découvertes, dans lequel le commercial ne suffit pas car l’humain doit toujours rester au centre des préoccupations. De plus, j’ai l’immense chance de travailler au quotidien, depuis 15 à 20 ans pour la plupart, avec une équipe formidable, dynamique, motivée, bénéficiant d’une grande expertise dans ce métier et avec qui nous partageons les mêmes valeurs… Cela n’a pas de prix ! Cette complémentarité nous permet de mettre tout en œuvre pour le bien de nos clients.

Benoît Dekeyzer