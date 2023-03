Bernard n’en croit pas ses yeux en se rendant chez Panos à l’aéroport de Charleroi: «Jétais révolté, j’ai cru à une blague»!

Il y a peu, Bernard se rend à l’aéroport de Charleroi pour prendre un vol jusque Madrid. Arrivé en début de soirée, le voyageur décide de prendre un sandwich au Panos. Face à lui, une panoplie de sandwiches aux goûts différents, expliquent nos confrères de RTL Info.

Le choix de Bernard se porte alors sur un sandwich chaud. Mais malgré le nombre de sandwiches sur le présentoir, la caissière lui refuse. « On m’a dit que les cuisines étaient déjà fermées et que je devais me contenter d’un sandwich froid. J’ai cru à une blague parce que toute la vitrine était remplie de sandwiches ».