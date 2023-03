Mieux entretenir les pistes cyclablesde Bruxelles: «C’est parfois le parcours du combattant»

À Bruxelles, les pistes cyclables se résument trop souvent à un coup de pinceau sur la route. « Faire du vélo à Bruxelles relève parfois du parcours du combattant », glisse Els Rochette. « Certaines pistes cyclables sont parsemées de trous ou couvertes de détritus. Les cyclistes se retrouvent parfois à devoir soudainement rouler en plein milieu des voitures, et à d’autres moments ce sont les voitures et les camions qui roulent sur les pistes cyclables. Les portières ouvertes au mauvais moment ont déjà coûté cher à de nombreux cyclistes. »

Le nombre de cyclistes augmente fortement d’année en année à Bruxelles. Malheureusement, cela va de pair avec l’augmentation des accidents à vélo. Pour assurer la sécurité des cyclistes et augmenter les déplacements à vélo, il est donc essentiel de mieux entretenir et séparer les pistes cyclables. C’était le message envoyé par Els Rochette (one.brussels) en commission Mobilité du Parlement bruxellois.

Pour ce qui concerne l’entretien des pistes cyclables, la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, met souvent en avant le projet « Fix my street ». Celui-ci permet aux citoyens de signaler des infrastructures en mauvais état, pour qu’une intervention soit ensuite entreprise. Mais, dans la pratique, cette intervention peut se faire attendre longtemps. Els Rochette se demande d’ailleurs pourquoi Bruxelles Mobilité attend un signalement extérieur avant d’intervenir. « S’il s’avère qu’une piste cyclable est en mauvais état depuis longtemps, comme celle de la chaussée de Vilvorde, par exemple, il faut simplement prendre des mesures proactives. Fix that street ! ».

La ministre assure qu’elle y fait attention. Un audit des pistes cyclables de Bruxelles est réalisé cette année et l’année prochaine an collaboration avec la Fietsersbond, en recourant à un vélo de mesure spécial. Grâce aux financements européens, un budget supplémentaire est aussi disponible pour la rénovation de 5 km de pistes existantes. « Il y a cependant plus de 5 km de pistes cyclables qui ont un besoin urgent d’être remises à neuf. Pour régler efficacement le problème des détritus sur les pistes cyclables, il faut aussi collaborer avec Bruxelles Propreté », conclut Els Rochette.

La sécurité à vélo est une des priorités du Gouvernement bruxellois, à juste titre. La capitale travaille depuis un certain temps à la transition vers une ville pour les cyclistes. Il est nécessaire aujourd’hui de renforcer aussi la sécurité à vélo à Bruxelles. Les pistes cyclables séparées et bien entretenues jouent un rôle essentiel. De plus en plus d’hommes, de femmes, de jeunes et de moins jeunes s’essayent au vélo. L’augmentation du nombre de cyclistes ne doit pas nécessairement entraîner une hausse des accidents à vélo. one.brussels-Vooruit s’engage pleinement dans cette cause.