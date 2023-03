Dérogations de pesticides: Nature & Progrès Belgique et PAN Europe assignent le ministre David Clarinval en justice

Le 19 janvier, la Cour de Justice de l’Union Européenne a clarifié que les États membres ne pouvaient pas fournir de dérogation pour l’utilisation de pesticides expressément interdits en Europe.

Mais le SPF Santé publique a communiqué sur l’octroi d’une nouvelle dérogation pour l’Indoxacarbe. « Il s’agit d’un insecticide hautement toxique interdit dans l’Union depuis 2022 », indiquent les associations Nature & Progrès Belgique et PAN Europe. « Il est particulièrement toxique pour la faune sauvage et les pollinisateurs et présente un risque pour les eaux souterraines. Les études disponibles indiquent une toxicité excessive pour les consommateurs. »