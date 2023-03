Tout le conseil communal de Dour, y compris le MR, vote une motion en faveur du master en médecine à l’UMons!

Des médecins fantômes sur le campus de l’UMons: une action des étudiants en faveur du master en médecine Des étudiants de l’université de Mons (UMons) ont mené une action symbolique. Ils ont installé des « médecins fantômes » aux abords de l’université alors que la ministre Glatiny refuse toujours la création d’un master en médecine à Mons.

Des épouvantails installés par les étudiants. - D.R.

Par la rédaction

Cela fait plusieurs semaines que le master en médecine à l’UMons fait débat au sein de la majorité du gouvernement. Malgré de nombreuses interpellations au parlement ainsi qu’une mobilisation de 250 personnes réunissant étudiants, professeurs, médecins, et citoyens confondus, la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny continue de s’opposer à la création du master.

Tout un symbole. - D.R.

Ce jeudi 16 mars, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’a toujours pas trouvé d’accord. La situation est telle qu’une majorité alternative est envisagée par le PS et Ecolo rejoints par le PTB afin que l’habilitation du master en médecine à l’UMons soit acceptée.

La pénurie bat son plein

« Le lien entre le lieu d’étude et celui sur lequel on exerce est scientifiquement prouvé », expliquent les étudiants. « A l’heure actuelle, la pénurie bat son plein, les hôpitaux sont surchargés, la prise de rendez-vous médicaux de plus en plus allongée et la disponibilité des médecins impactée. Une partie de la solution réside dans la création de ce master. En attendant que le MR s’imprègne de la réalité de notre région, la province du Hainaut compose avec des médecins fantômes. »

Symboliquement, ils ont donc installé sur leur campus des épouvantails à l’effigie des médecins dont la région manque cruellement.