L’arrivée de Legoland sur le site de Caterpillar à Gosselies ne se fera pas: «Le groupe Merlin a totalement changé sa stratégie»

« Le groupe Merlin vient en effet de nous annoncer sa décision de ne pas s’engager dans la construction d’un nouveau parc LEGOLAND en Belgique sur l’ancien site de Caterpillar, à Gosselies », confirme le ministre Borsus. « Le groupe a pris cette décision suite à une évaluation complète de ses activités mondiales. Son diagnostic aboutit à une modification de la stratégie qui consiste à privilégier une consolidation des infrastructures existantes (et en cours de construction) plutôt qu’une expansion des activités. »

Le projet faisait rêver les Carolos... On apprend ce vendredi matin que Legoland ne viendra probablement pas s’implanter sur l’ancien site de Caterpillar à Gosselies.

En d’autres termes, le groupe Merlin a décidé de ne plus ouvrir de nouveaux parcs. « Même s’il était clair que le « Head of Terms » signé en août dernier était non liant, c’est évidemment une déception. Il faut maintenant repartir de l’avant. »