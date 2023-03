Hockey: Uccle Sport a gagné le respect de ses adversaires

La compétition demeure plus indécise que jamais à seulement sept journées de l’issue du championnat linéaire. Que ce soit au niveau de la lutte pour arracher une place dans le dernier carré et disputer les playoffs mais aussi, et surtout, pour éviter la descente vers l’échelon inférieur, où quatre équipes sont au coude-à-coude pour rester parmi l’élite. Louvain, Uccle Sport, le Daring et l’Old Club vont donc se livrer une bataille acharnée pour essayer de grappiller les unités nécessaires pour garantir leur survie en Division d’honneur. Du côté d’Uccle, la coach Sofie Gierts, qui a effectué toutes ses classes dans le club, est prête à tout pour permettre aux promus (qui ont végété durant dix ans en D1) de garder le cap et d’atteindre l’objectif fixé en début de championnat. « L’était d’esprit est positif, car nous sommes toujours en ligne avec la stratégie mise en place depuis l’été dernier. Et ce, même si la victoire de Louvain face à l’Herakles, dimanche dernier, a changé la donne. Il nous reste quelques matchs lors desquels nous devons prendre des points sinon, nous ne mériterons pas de rester en DH. C’est aussi simple que cela. Nous avons entamé la saison avec la ferme intention de nous maintenir. Je suis actuellement satisfaite du niveau de jeu proposé. Nous avançons très vite. Je m’appuie sur un noyau talentueux avec beaucoup de diversité. Il a fallu un peu de temps pour nous ajuster au niveau de l’élite. Nous avons dû mettre en place un style de jeu compatible avec cet échelon de la compétition. C’est très différent de la D1 au niveau de la vitesse d’exécution et du niveau de jeu général. Et dans le noyau, nous possédons très peu de joueurs avec cette expérience DH. »

Mais depuis l’entame de la compétition, Uccle Sport a impressionné les observateurs. Les protégés de Sofie Gierts et de Robin Geens ont démontré qu’ils pouvaient rivaliser même s’ils n’ont engrangé que neuf points en quinze sorties. Une équipe avec du cœur et de belles qualités qui n’a jamais baissé les bras quelles que soient les circonstances de match. « Le groupe a grandi au fil des semaines sur et en dehors du terrain. Les jeunes ont appris à gérer la semaine et quelles étaient les implications d’être un athlète de haut niveau. Ce sont de véritables éponges qui ont emmagasiné tous les conseils donnés. Nous avons également effectué un gros travail au niveau mental et cela porte ses fruits. La discipline est essentielle, mais je laisse tout de même énormément de liberté à mes joueurs dans le jeu. Ils doivent me proposer des choses. Nous créons ensemble même si, parfois, il faut trancher et j’assume alors mes responsabilités. Mais, au final, il y a un toujours un plan qui est porté et soutenu par tout le monde. L’excellence et le travail sont des valeurs capitales dans le sport de haut niveau. Car le talent ne suffit pas ! »

Une école des jeunes compétitive pour assurer l’avenir Et à Uccle Sport, on sait mieux que quiconque ce que représentent l’investissement et le travail nécessaires pour atteindre ses objectifs. Et si certains rêvent déjà de renouer avec le passé glorieux du club dans les années 1970 et 1980 et les onze titres remportés en treize ans (entre 1975 et 1987), Sofie Gierts et la direction actuelle savent qu’il faudra prendre le temps nécessaire pour bâtir une équipe capable de viser, à nouveau, les lauriers nationaux. « Cela ne sert à rien de se projeter. Nous sommes conscients que l’histoire ne constitue jamais une garantie, mais qu’il faut la respecter. Naturellement nous souhaitons remonter au sommet du championnat de Belgique, mais cela doit se faire sans précipitation. Le club mise, depuis un petit temps déjà, sur son école des jeunes et c’est assurément la clé pour construire le futur. D’autant plus aujourd’hui quand une gestion financière saine et mesurée est indispensable. Mais le club a les pieds bien sur terre et suit sa stratégie. »

Les quatre équipes en lutte pour le maintien possèdent chacune une identité très forte et un style de jeu particulier. Mais avant de penser à l’avenir, Sofie Gierts (43 ans) peut s’appuyer son expérience de joueuse en Belgique et à l’étranger (Allemagne et Pays-Bas), son passé de Red Panthers, mais aussi son expertise internationale (comme FIH coach et EHF coach mentor) pour porter son groupe et rester en Division d’honneur. « L’essentiel sera de répondre présent en gérant parfaitement les matchs clés face à nos concurrents directs. Le mental sera donc essentiel. Les autres rencontres pourraient simplement constituer du bonus. Les quatre équipes en lutte pour le maintien possèdent chacune une identité très forte et un style de jeu particulier. Ce sera donc super-intéressant de suivre ces sept dernières journées de championnat. »