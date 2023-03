Un agriculteur du village de Peissant creuse 8 fossés et saccage la réserve naturelle: «Il faudra deux ou trois ans pour que les roseaux repoussent»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La réserve de Peissant est défigurée. Ce sont des riverains qui ont donné l’alerte, mercredi passé. Lorsque Robert Baise, le conservateur de la réserve pour Natagora (qui s’occupe également de la réserve de la Marlière) s’est rendu sur place, le constat est sans appel : la roselière est complètement ravagée.

« Quelqu’un a creusé plusieurs fossés avec une pelleteuse, » nous explique-t-il. La réserve, qui s’étend sur 2,5 hectares, est constituée à 75% de roseaux. « Il y a en tout sept fossés qui varient entre 15 et 70m de long, et un autre qui doit faire 120m de long. » Or, « Une roselière, ça ne se draine pas : il faut de l’eau pour que les roseaux poussent. En plus, la personne a creusé une mare d’un are sur 60cm de profondeur. »