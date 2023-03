Ce très joli chèque que va toucher Philippe Lacheau suite au succès du film «Alibi.com 2»

Depuis quelques années maintenant, Philippe Lacheau enchaîne les succès. À la tête de « LOL : qui rit, sort », sur Prime Video, le comédien et réalisateur parvient surtout à se faire une place au cinéma. « Super-héros malgré lui », « Nicky Larson », « Babysitting », et actuellement avec « Alibi.com », tous des succès !

Le dernier en date, le second opus d’ « Alibi.com » vient de dépasser les 3,6 millions d’entrées. « Alibi.com 1 avait été notre plus grand succès et jamais on aurait pensé un jour revivre quelque chose d’aussi fou. Mais j’ai aussi beaucoup de famille, je crois qu’ils sont allés le voir un million de fois déjà ! Ça triche un peu », a confié le chéri d’Elodie Fontan à BFM TV.