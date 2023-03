Le Grand Feu de Court-Saint-Etienne, c’est déjà ce samedi: tout savoir sur le programme

La Commune de Court-Saint-Etienne invite les Stéphanois à venir célébrer le début du printemps en brûlant le bonhomme hiver le samedi 25 mars à 18h45. Marche aux flambeaux, verre de l'amitié et musique de rue sont au programme ! Le Grand Feu sera aussi l’occasion de découvrir les magnifiques bonshommes hiver créés par les élèves des écoles communales… « Nous serions ravis de vous y retrouver, et vous invitons le cas échéant à venir avec vos bottes et à prévoir une lanterne ou une lampe de poche pour vos enfants », souligne la commune.

La soirée démarrera à 18h45 par un verre de l’amitié. Trente minutes plus tard, vers 19h15, la marche aux flambeaux prendra part pour petits et grands. Ensuite, à 19h45, vient la présentation des bonshommes hiver confectionnés par les élèves des écoles communales, ainsi que l’embrasement du bûcher et un concert de jazz de rue avec les Croqu’noires.