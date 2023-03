L’Escale de Flore, un point de départ idéal pour nos balades à vélo !

Quel joli nom que celui-ci : l’Escale de Flore ! Rien que le prononcer, on se sent déjà ailleurs. C’est avec mes enfants que je suis partie en weekend dans ce gîte, au cœur de la ville de Thuin, dans le Hainaut. J’aime comme ils s’extasient : les briques rouges, le vieux parquet ciré, la salle de jeux, le jardin mignon. Moi, c’est la vue sur la vallée de la Sambre, sur le quartier historique du Rivage et sur le Beffroi qui m’a enchantée. La maison, qui date du 20 siècle, est complètement rénovée et, joie, les commerces sont juste à côté : devinez qui a attendu en pantoufles que les enfants ramènent le p’tit déj ?

Mais si j’ai choisi de poser nos valises ici, c’est parce que le gîte est situé au bord du RAVeL : le point de départ idéal pour partir en exploration ! Il n’y a eu qu’à enfourcher nos vélos, rangés dans les caves du gîte. Ce n’est pas pour rien si l’Escale de Flore est labelisé « Bienvenue Vélo » ! On a commencé par pédaler dans Thuin : je voulais que les enfants s’imprègnent des couleurs et des reliefs de cette jolie cité médiévale. Et puis, je voulais leur faire découvrir le patrimoine UNESCO environnant : impossible de ne pas commencer par le Beffroi !