Le septuagénaire pointe une carabine en direction de son voisin lors d’un conflit à Juprelle autour de déjections félines

Tout débute par un conflit entre deux voisins. Le chat du suspect a pris pour habitude de déposer ses déjections dans les bacs à fleurs du voisin. Ce qui a pour but de passablement irriter ce dernier. Jeudi, excédé, le voisin a ramassé les déjections félines. Il a ensuite été chez son voisin et les a lancées dans le hall d’entrée. La tension venait de monter d’un cran.

« Police de carnaval »

Alors que les policiers lui demandaient de montrer ses mains et de descendre les escaliers dans leur direction, le suspect a refusé d’obtempérer en criant aux policiers que c’était « une police de carnaval ». Le septuagénaire est ensuite rentré mais un contact a pu être établi, via téléphone, entre les policiers du dispatching et le suspect. Un coup de téléphone qui a permis au suspect de se calmer. Il est ressorti de chez lui en exhibant ses mains et s’est assis sur les marches de l’escalier comme les policiers présents sur place l’avaient demandé. Il a donc été, cette fois, interpellé sans difficulté.

Il a expliqué qu’il n’avait pas obtempéré du premier coup car il n’avait pas reconnu les uniformes des policiers qui étaient placés à couvert derrière les voitures.

Entendu sur les faits, le septuagénaire a expliqué qu’il s’était disputé avec son voisin au sujet des déjections félines. Il a ensuite indiqué aux enquêteurs de la Basse-Meuse où se trouvaient ses armes. Ils ont ainsi mis la main sur un arc à flèches, un pistolet à billes de type « air soft » et deux carabines à plombs. Aucune arme à feu n’a donc été trouvée.