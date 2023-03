Édito – Bouchez et Magnette dans le bourbier montois

Le dossier du master en médecine à Mons vaut-il une crise politique majeure, comme celle qui secoue en ce moment la majorité PS-MR-Ecolo à la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Dans l’absolu, avec tout le respect que mérite la demande de l’UMons, la réponse est clairement non. Pas par manque d’intérêt, mais parce que la portée politique et budgétaire semble limitée et peu propice à des affrontements aussi violents. Et il semble évident que le Hainaut et les jeunes Hennuyers méritent eux aussi une université complète et la possibilité de former des médecins. À ce sujet, le numerus clausus constitue à nos yeux un faux problème, qui mériterait une vraie réforme, tant la pénurie de médecins pénalise de nombreuses régions mais aussi la qualité globale de notre système de soins de santé.

Le dossier ne mérite pas une crise politique, tout simplement parce que cette majorité aurait dû traiter et régler ce sujet depuis longtemps, en toute sérénité, au sein d'un gouvernement qui nous avait habitués jusqu'ici à de la cohésion, de la bienveillance et de l'efficacité.

Mais la nervosité ambiante et les tensions grandissantes entre les présidents de parti ont fini par contaminer l’équipe de Pierre-Yves Jeholet, qui se retrouve comme prise en otage par les ukases de Georges-Louis Bouchez et de Paul Magnette. Le libéral devrait faire un pas en retrait sur un dossier qui concerne sa ville, sa province et où il se trouve totalement isolé ; le socialiste devrait réfléchir à deux fois avant de lancer publiquement des menaces de majorité alternative. Car si les Engagés se voient bien remonter dans des majorités, les dégâts de ce nouveau renversement de coalition et de politique pourraient être considérables pour la Wallonie et la Fédération. Et il n’est pas dit qu’en éjectant Georges-Louis Bouchez des majorités, on n’exauce pas le rêve secret du président du MR à un an des élections.