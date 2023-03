Une promenade forestière organisée à Sugny ce dimanche

La Journée Internationale des Forêts avait lieu le mardi 21 mars. Dans le cadre du thème de cette année, « Des forêts en bonne santé pour des personnes en bonne santé », la Société Royale Forestière de Belgique et ses guides volontaires organisent ces jours-ci quatre balades pour respirer et retrouver de l’énergie à la sortie de l’hiver. Les thématiques abordées concernent la découverte et la connaissance générale de la forêt, y compris sa dimension «bien-être».

L’une de ces promenades est organisée en province de Namur, plus précisément à Sugny, dans la commune de Vresse-sur-Semois.