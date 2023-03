Une connexion aérienne entre Bruxelles et la Chine désormais quotidienne

La compagnie aérienne Hainan Airlines vole à nouveau chaque jour entre Bruxelles et Pékin, ressort-il vendredi du programme de vols figurant sur le site internet de l’aéroport de Zaventem.

Par le passé, la compagnie chinoise proposait également des vols directs avec les villes chinoises de Shanghai et Shenzhen, mais ceux-ci n’ont pas encore été relancés. Les vols vers Hong Kong, opérés par Cathay Pacific, n’ont pas non plus réapparu sur le programme de vols du Brussels Airport.