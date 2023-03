Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Puisque les banques ont visiblement décidé de couper dans le budget là où c’est possible, elles ont tendance à supprimer des distributeurs de billets. C’est le cas dans bon nombre de villes et communes, notamment à Verviers. Le chef de file des engagés de Verviers voit cette disparition d’un très mauvais œil. Il demande plus de distributeurs.