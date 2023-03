Jaloux maladif, un homme se venge sur le nouveau compagnon de son ex-femme à Comines en lui donnant un coup de cutter à la carotide: «Tu as brisé ma famille, je vais briser la tienne»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis des années, Romain et Clémence (prénoms d’emprunt) filent le parfait amour. Le couple ne connaît pas le moindre problème. Au contraire, l’arrivée d’une petite fille en 2015 leur apporte beaucoup de bonheur. Une nouvelle vie démarre pour les amoureux. Deux ans plus tard, un petit garçon vient rejoindre la famille, de manière imprévue. Cela commence à créer des tensions entre les deux intéressés. Elles s’intensifient lorsque la crise sanitaire arrive, l’homme travaille moins à cause du Covid-19. La séparation est inéluctable.

Quelques semaines plus tard, Clémence rencontre Grégory (prénom d’emprunt) et s’installe avec lui à Comines. Les enfants s’entendent bien avec leur nouveau beau-père, des photos complices sont diffusées sur les réseaux sociaux. Des publications qui rendent Romain furieux. Il ne supporte pas de voir ses enfants avec un autre. « Si ton mec ne retire pas les photos tout de suite, je le tue », envoie le trentenaire à son ex-compagne, par SMS. À cet instant, elle n’imagine pas un seul instant qu’il va transformer ses menaces en des actes…