Une journée d’information pour le dépistage du cancer du côlon au CHR de Huy le 29 mars

Une équipe composée de médecins et d’infirmières du CHR de Huy sera présente pour informer le public et le sensibiliser à la thématique du cancer colorectal et de ses conséquences sur la santé.

Cet événement est organisé à l’initiative de la Fédération Liégeoise de Cancérologie Digestive (FLCD), et du Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers (CCR) conjointement au CHR de Huy.