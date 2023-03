Wout van Aert remporte le GP de l’E3 au sprint devant Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar (vidéo)

Wout van Aert s’est adjugé la 65e édition de l’E3 à Harelbeke (WorldTour) à l’issue des 204,1 km au programme. Le coureur de Jumbo-Visma, vainqueur l’an passé, a remporté un sprint royal devant le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Les trois favoris, Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar, sont sortis sur le Paterberg, à 43 km de la ligne, et sont restés ensemble jusqu’à l’arrivée, où Van Aert s’est montré le plus rapide au sprint.