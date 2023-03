La taxation sur les camping-cars fortement réduite

Le 1er janvier 2022, était entré en vigueur une très polémique réforme sur la fiscalité des camping-cars. En effet, ceux-ci n’étaient alors plus considérés comme des véhicules utilitaires, mais comme des véhicules particuliers. Or, les camping-cars étant en général équipés de gros moteurs diesel (et pour cause), la facture devenait subitement très salée. Entre TMC, taxe annuelle et écomalus, un véhicule ne coûtant que quelques dizaines d’euros en taxes pouvait subitement coûter jusqu’à plus de 2.000 euros. Résultat, une chute de 70% des ventes de camping-cars en 2022 par rapport à 2021, et surtout des difficultés pour des familles et des retraités. Mais ça, c’était avant.

Retour à plus de bon sens

Ne rêvons pas, la Wallonie ne revient pas au régime hyper favorable d’avant la réforme. Mais il a été décidé que la taxe de circulation annuelle serait désormais de maximum 40% du montant actuel, tandis que la TMC sera de maximum 35% de ce qu’elle était en 2022. En chiffres, ça donne une moyenne passant de 486 à 194€ pour la taxe annuelle, et de 1.614 à 565€ pour la TMC. En revanche, l’écomalus restera de mise. Bien que ce soit un pas dans le bons sens, nombreux sont ceux qui font remarquer que cette réforme de la réforme n’empêchera pas les Wallons de payer plus cher l’utilisation de leur camping-cars que les Bruxellois et les Flamands. Mais pour terminer sur une note positive, signalons que la réduction fiscale a un effet rétroactif. Tous les suppléments de taxes perçus en 2022 seront donc remboursés.