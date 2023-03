Ford envisage une Mustang GT3 de route

Difficile de comprendre vers où va Ford, en ce moment. Une chose est sûre, la maison mère américaine et sa branche européenne ne suivent pas le même chemin. D’une part, Ford Europe marche vers le 100% électrique et le crossover, et « tue » ses modèles traditionnels comme la Fiesta, la Focus et la Mondeo. D’autre part, Ford US cartonne avec le Bronco (qui sera commercialisé en Europe) et envisage d’aller titiller Porsche avec une Mustang GT3 en version de route. Cherchez l’erreur.

On valide !

Cela dit, ne comptez pas sur nous pour refuser une poussée de folie joyeuse dans un monde de rationalité électrifiée. Si Ford veut nous envoyer une Mustang effectivement capable de rivaliser avec la Porsche 911 GT3, ses 510 ch et ses réglages hyper sportifs mais à la portée de n’importe quel conducteur avec un minimum d’expérience, on est preneurs ! Surtout si, dans la grande tradition Mustang, le modèle ne coûte qu’une fraction des prix pratiqués par Porsche.