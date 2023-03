Un vide-dressing de la Ligue des Familles qui prend tout son sens, ce week-end à Mouscron

Des vêtements printemps-été, des chaussures, mais aussi du matériel de puériculture : voilà qui peut rapidement faire des ravages sur le budget familial. À moins que… l’on surfe sur la tendance du marché de « seconde main », qui offre des avantages certains sur le prix des produits, tout en permettant de poser un geste en faveur de l’environnement, tant on sait que la production de vêtements engendre de la pollution. Ce sera possible à Mouscron ce week-end.

« Vous n’êtes pas sans savoir que notre pouvoir d’achat est mis à rude épreuve alors que, paradoxalement, la planète souffre de notre surconsommation » rappelle Régine Verzele-Deplechin, responsable du relais local de la Ligue des familles de Mouscron. « Notre mouvement de soutien à la parentalité cherche des solutions à l’échelle nationale et des actions au niveau local. Ainsi, le relais local de Mouscron propose, non pas la traditionnelle bourse aux vêtements, activité phare depuis plus de 50 ans, mais un week-end de vide-dressing ces 25 et 26 mars dans la salle bleue du Centre Expo (rue de Menin) à Mouscron. »