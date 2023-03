Un jardin de recueillement dédié aux nourrissons mort-nés à Fosses et Celles

Chaque année, plus de 1.000 enfants sont mort-nés en Belgique. Quatre communes sur 10 ne disposent pas encore d’une « parcelle des étoiles », comme elles sont baptisées, dans leurs cimetières.

Or, pour ces parents et leurs proches, il est essentiel de pouvoir bénéficier d’un lieu chaleureux de recueillement. C’est pourquoi, il y a un an, le spécialiste funéraire DELA et l’asbl Au-delà Des Nuages ont invité les villes et les communes à aménager une « parcelle des étoiles » réconfortante dans leurs cimetières. Une trentaine d’administrations en Flandre, Wallonie et à Bruxelles se sont dites favorables au projet.