Vous êtes inscrit sur la liste «Ne m’appelez plus» et on vous appelle encore: gare aux arnaques

Ces appels intempestifs empoisonnent la vie des Belges. En journée, en soirée et même le week-end, les démarchages par téléphone ne s’arrêtent pas. Pire, depuis quelques années, les sociétés ont recours à des numéros de téléphone belges, avec des préfixes locaux ou des numéros de GSM plutôt qu’à des numéros masqués, pour duper leurs correspondants et les inciter à décrocher.

Pour contrer ces pratiques, le SPF Économie avait lancé en 2015 la liste « Ne m’appelez plus ». Cette liste, sur laquelle on peut encoder son numéro de téléphone (en appelant le 02/882.19.75), permet en théorie d’éviter les appels des entreprises de marketing dès lors qu’on y est inscrit. Selon les chiffres du SPF Économie, ce sont 1.545.000 numéros belges qui sont actuellement répertoriés sur la plateforme « Ne m’appelez plus ».