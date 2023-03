Noces de platine à Honnelles: par amour, Lucien est parti jusqu’au Congo retrouver Renée

Les autorités communales honnelloise ont reçu Renée Gauquie et Lucien Vandaele de Montignies-sur-Roc qui fêtaient en famille et avec leurs amis leurs noces de platine, soit septante années de vie commune. Chapeau !

Les retrouvailles

Inévitablement Renée et Lucien vont se rencontrer à de multiples reprises. « Jusqu’au jour, précise Renée, où je me rends compte que Lucien sait aussi m’expliquer mes problèmes de mathématique. On a alors pris l’habitude de s’installer sur un « banc public » à la place du Parc. Mais les promenades au Mont Panisel nous ont fait découvrir qu’il y avait des choses plus intéressantes que les devoirs d’école ! J’avais 15 ans et Lucien 20 ».