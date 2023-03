Une déviation mise en place, à cause des travaux sur la chaussée Brunehaut entre Ellignies et Ath, impacte les habitants de Blicquy: «On est réveillé pendant la nuit à cause des camions, il faut que ça s’arrête»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis ce lundi 20 mars, des travaux de réfection des revêtements en béton ont débuté sur la N527. Le tronçon concerné se situe à la chaussée Brunehaut et à la rue du Pilori. Ils se tiennent entre Ellignies-Sainte-Anne et Ormeignies. À hauteur du chantier, la circulation des véhicules est interdite depuis le carrefour formé par la chaussée Brunehaut, la rue Neuve et la rue des Combattants vers Ormeignies. La durée est estimée à cinq mois environ. Ces travaux ont logiquement eu un impact sur la circulation des automobilistes. Plusieurs déviations ont été mises en place, notamment via Blicquy. Mais pour les habitants du village de l’entité leuzoise, c’est un véritable calvaire.