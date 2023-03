Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois en concert à Frameries ce dimanche

Ce groupe vocal, fondé en 1907, a connu un succès rapide que ce soit en France ou sur la scène internationale. Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois ont chanté avec de nombreux artistes de renom comme Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Lara Fabian…

Cet événement permettra de soutenir les œuvres sociales du Rotary club Colfontaine Borinage, et plus particulièrement la Maison de la Jeunesse et de la Solidarité́ (MJS) de Frameries.