Visite d’État en Afrique du Sud: le roi Philippe s’est initié au skateboard avec des enfants de Johannesbourg (vidéo)

Au cours de la visite, le Roi et la Reine ont participé à une démonstration de skate donnée par les enfants bénéficiant du programme et ont rencontré le personnel ainsi qu’une partie des 940 jeunes pris en charge par le projet. Dans la foulée, le souverain s’est laissé tenter par une tentative d’équilibre: il est monté à deux reprises sur un skateboard, ce qui a lui a valu des applaudissements, mais aussi l’inquiétude de la Reine.

En compagnie de la reine Mathilde, le Roi a visité l’école de skateboard Skateistan, la quatrième du genre ouverte dans le monde par l’ONG néerlandaise du même nom. L’objectif du projet est d’offrir un lieu d’inclusion et d’apprentissage aux enfants défavorisés de Johannesbourg, via le skateboard.

Philippe et Mathilde ont participé à cette visite en compagnie, entre autres, de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, ainsi que du ministre-président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort. L’ONG Skateistan est en effet liée à la Belgique par l’entreprise bruxelloise The Skateroom, qui produit et vend des éditions d’art sur skateboard. La société reverse 10% de ses bénéfices à une trentaine de partenaires sociaux qui développent des projets liant planche à roulettes et éducation.