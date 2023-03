Gestes déplacés, harcèlement…: convoqué pour faute grave, Pierre Claerbout, directeur de Toit&Moi à Mons, sort du silence

Olivier Rijckaert nous confirme que Pierre Claerbout était absent ce vendredi pour raison de santé : « C’est la seule raison pour laquelle il ne s’est pas présenté. Mais il attend de pouvoir s’expliquer, quand il sera capable de le faire, devant le conseil d’administration. »

L’homme conteste les faits qui lui sont reprochés, à savoir du harcèlement et des gestes déplacés à l’encontre d’employées de Toit&Moi : « Il dément formellement ce qu’on lui reproche et qu’on vient étaler sur la place publique manifestement dans le but de lui nuire et de l’écarter », poursuit l’avocat. « Il regrette fortement que des fuites soient organisées dans la presse, avant même qu’il ait été entendu et qu’il sache ce qu’on lui reproche. Il répondra devant les instances de Toit&Moi et il saisira également les instances judiciaires nécessaires pour se défendre. »

Confiant mais abattu

L’affaire ira-t-elle en justice ? « Il faut voir ce que va faire son employeur », nuance l’avocat. « Mais en attendant, il est clair qu’il y a une campagne de diffamation à son égard. Il va réagir contre ça [la diffamation]. Ces fuites organisées mettent gravement son honneur en péril, sur des éléments qui sont archi-faux et contestés. » La procédure au sein du conseil d’administration pourrait en effet mener à son licenciement pour faute grave.

Pierre Claerbout se dit également « stupéfait » de ce qui lui est reproché maintenant : « Pour le peu d’éléments qu’il apprend par la presse, il semblerait que ce soit des accusations très vieilles. Il faut aussi relever qu’en cas de harcèlement moral ou sexuel, il y a des procédures internes, qui n’ont jamais été activées à son égard. »

Le directeur général se dit « confiant car il sait qu’il n’y a rien de sérieux à se reprocher », mais « abattu par les accusations répandues sur la place publique ».