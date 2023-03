«La femme de Michael Schumacher m’a interdit de lui rendre visite»: l’annonce choc d’un proche de l’ancienne légende de Formule 1!

« Ça fait presque dix ans maintenant et Corinna n'a pas pu aller à une fête, à un déjeuner ou quoi que ce soit. Elle est comme prisonnière parce que tout le monde voudrait lui parler de Michael alors qu'elle n'a pas besoin qu'on le lui rappelle à chaque instant. Il est également difficile pour Mick (ndlr : son fils, qui n’a pas été conservé par Haas l’an passé) d'essayer de faire carrière dans la course automobile. Si Mick n'avait pas la pression de son père au-dessus de lui, il serait probablement un bien meilleur pilote que ce que nous pensons. Il a besoin de son propre espace et de son propre temps, comme tout le monde dans cette famille », a ajouté Eddie Jordan dans une interview accordée à la plateforme de paris sportifs OLBG.

Refus de le voir

Dans le reste dans son interview, Eddie Jordan raconte la façon dont Corinna Schumacher protège son mari, même auprès de ses proches, en révélant qu'il n'avait pas été autorisé à lui rendre visite. « Corinna Schumacher a établi certaines règles. C'est une fille adorable et je l'ai connue lorsqu'elle a épousé Michael. J'ai voulu venir voir Michael après son accident et Corinna a refusé, à juste titre, car trop de gens voulaient aller le voir. Ils m'ont dit: « Nous t'aimons Eddie et nous sommes liés depuis très longtemps, mais nous avons besoin d'intimité et de protéger Michael » ».