Un atelier couture proporé au Centre culturel de Bertrix le 15 avril

Isabelle Fautré provient de Léglise et elle se délocalise au Centre culturel de Bertrix pour votre plus grand bonheur !

Piquez-vous au jeu ! Les beaux jours arrivent, il est temps de penser lapins, œufs, poules, … et autre festival printanier et coloré qui ornementeront bientôt votre extérieur et dont vous pourrez vous enorgueillir.