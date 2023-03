Contrôle de classes et d’élèves d’une école secondaire de Marche dans le cadre de l’action contre la consommation et vente de stupéfiants

Outre une accentuation des contrôles de police à l’occasion d’événements festifs, les actions menées pour rencontrer cette priorité visent également les établissements scolaires et leurs environs. Ces actions s’appuient notamment sur un protocole de collaboration établi entre les écoles secondaires de la commune de Marche-en-Famenne et la zone de police Famenne-Ardenne.

Depuis la fin de la crise sanitaire et plus particulièrement en ce début d’année, de nouvelles actions de contrôle ont été organisées à proximité de plusieurs établissements scolaires. Ce vendredi 24 mars 2023, comme le prévoit la circulaire ministérielle visant la prévention de la criminalité juvénile et avec l’accord du Parquet du Luxembourg, une opération de contrôle spécifique a été réalisée au sein même d’un des établissements scolaires marchois et ce, avec l’approbation de sa direction.