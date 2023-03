Le village d’Aisemont va fêter son 150e anniversaire

Le 25 mars, le village d’Aisemont passera un cap puisqu’il fêtera ses 150 ans. Pour l’occasion, de nombreuses festivités sont programmées ce samedi. Tout débutera à 14h avec un rassemblement au café « Les Gadis ». Trente minutes plus tard, un cortège démarrera et défilera dans les rues du village. Aux alentours de 14h45, une capsule temporelle sera enterrée à la grotte Notre-Dame de Lourdes.

Vers 15h15, l’exposition « Aisemont 150 » sera inaugurée et un vin d’honneur sera proposé au sein de l’église. Un peu plus tard dans la journée, la nouvelle place Abbé Lambiotte sera elle aussi inaugurée en hommage à celui qui fut le curé du village de 1967 à 2015. À 17h30, la salle Saint-Joseph ouvrira ses portes pour un apéritif musical, l’accueil des nouveaux habitants du village et une projection de divers films anciens.