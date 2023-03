En 2023, au cœur de la Capitale de l’Europe, l’emblématique Hôtel Wiltcher’s fête ses 110 ans!

Ceci tant du secteur du tourisme de prestige international que des clients les plus notoires venus de tous horizons. Quant aux mille et un services et attraits que propose cet emblématique centenaire, ils ne font que s’accroître au fil du temps et des passions de ses dirigeants et de leurs équipes.

En plus d’un siècle, le Wiltcher’s a toujours occupé une place de choix sur ce que l’on surnomme les « Champs Elysées bruxellois ». Il aura toujours été en parfaite osmose avec l’actualité événementielle et l’histoire de la Capitale. Ce qui a véritablement créé l’ADN et jalonné l’histoire du Wiltcher’s.

Il faut savoir qu’à l’origine, en 1913, l’Hôtel Wiltcher’s est situé au 23/25 du Boulevard de Waterloo. Il est ensuite déplacé au coin de l’Avenue Louise et de la Chaussée de Charleroi et portera le nom de 1925 à 1935 de Wiltcher’s Carlton. La partie hébergeant le restaurant gastronomique dans une ancienne maison de maître, aujourd’hui le restaurant « La Canne en Ville » tenu par le chef Kevin Lejeune, n’est autre qu’un reflet du riche patrimoine architectural belge de l’époque. Connue sous le nom de maison Godefroy, cette très belle Maison de Maître (qui donna aussi ce nom au restaurant des années 90, alors propriété du Conrad) a été construite en 1865 par Henri Beyaert, l’un des principaux architectes belges du 19e. Bâtiment déclaré depuis 1988 comme Immeuble Classé par le Département du Patrimoine de Bruxelles. L’architecte Henri Beyaert joua un rôle central dans le mouvement néo-renaissance qui a influencé la conception de nombreux grands boulevards bruxellois et, à l’époque des francs belges, son effigie orna même un billet de 100 FB.

Le complément de construction du complexe de l’Hôtel Wiltcher’s de l’Avenue Louise, tel que nous le connaissons aujourd’hui et ajouté à la maison de maître du 19e alors inchangée et dont question ci-dessus, remonte à 1990. Il a alors été conçu par André Jacqmain de l’Atelier d’Architecture de Genval. La conception de base faisant logiquement écho et reprenant les lignes et éléments de l’architecture de l’Hôtel Wiltcher’s Carlton d’origine.

Quant au cadre et à la décoration intérieure, les architectes de l’époque ont mis un point d’honneur à imaginer un aménagement reflétant l’élégance, le raffinement et le luxe intemporels des grands hôtels traditionnels européens. La somptuosité des marbres, des boiseries, de l’espace du lobby ou des salons The Library, et la lumière des grandes baies vitrées donnant sur le vaste îlot intérieur étant autant d’atouts recherchés par une clientèle, elle-même, de prestige.

Ainsi, aujourd’hui plus que jamais, le Wiltcher’s reste un fleuron pour la Capitale. Un fleuron offrant 63.000 m2 de superficie, 200 mètres de façade, 267 chambres et suites avec désormais sur tout le 6e étage l’exposition d’art contemporain « Intimate Conversations ». Le tout prochain événement culturel du Wiltcher ‘s.

A cela, il ne faut pas oublier d’indiquer l’offre restauration et gastronomie (Food & Beverage) portant sur un bar à l’anglaise, le Loui Cocktail Bar animé par des bartenders et autres mixologues professionnels et où déguster une carte simple de fingers food et autres délices signés Kevin Lejeune; le Wiltcher’s Café où prendre le petit-déjeuner et le fameux brunch dominical, élu meilleur brunch de la ville, encore le restaurant voisin, dans l’ancienne maison de maître (1865) dont l’aménagement a totalement été modernisé lors de l’installation de Kevin Lejeune et de « La Canne en Ville », restaurant 1 étoile au Guide Michelin.

Enfin, toujours au niveau de son architecture, il est à noter que le Wiltcher’s est l’un des seuls hôtels de prestige de la Capitale à posséder une vaste cour intérieure à l’air libre (4500 m2) dans laquelle donne de nombreuses chambres et suites. Une cour ornée de l’emblématique fleur de lys, motif ornemental par excellence dans l’art architectural à travers les siècles, elle relie l’Avenue Louise et la Chaussée de Charleroi. De même, il est aussi l’un des rares hôtels de la ville à proposer les services d’un spa de prestige, le Spa Aspria Avenue Louise. Disposant d’un sauna, hammam, piscine intérieure, centre de fitness et de son institut de beauté Clarins, l’Aspria est un véritable oasis de bien-être.

Outre les chambres, restaurants et bars, l’hôtel est également doté de nombreuses salles de banquets et de réunion (16 au total), d’un espace salon The Library ou encore d’une fameuse salle de prestige, une salle de bal modulable, la plus grande de la ville, pouvant accueillir plus de 600 personnes, la Ball Room. C’est dans celle-ci que sont organisé les événements publics, les salons et rencontres (Jean-Marc Quarin, Concours UBB, …) les plus importants. De somptueux mariages y sont aussi organisés afin de faire de ce type d’évènement, un moment de vie unique.

Une histoire en phase avec son temps et sa ville

Depuis toujours, le Wiltcher’s s’est voulu en parfaite harmonie avec la ville de Bruxelles et ses prestigieux événements jalonnant un calendrier de festivités emblématiques et très appréciées à l’international. Des quatre coins du monde on vient à Bruxelles assister à un événement culturel annuel, un salon luxueux, une exposition d’envergure, un opéra de renommée, un dîner étoilé, un concert. On y assiste ou, si l’on est artiste, on y participe et l’on séjourne au Wiltcher’s. Ainsi, les têtes couronnées, les chefs d’états, les vedettes et les stars, les personnalités les plus en vue du gotha international, séjournent au Wiltcher’s. Signe supplémentaire qu’ici on se coupe en quatre pour satisfaire, en tous points, la clientèle la plus exigeante qui soit.

En plus d’un siècle, le Wiltcher’s s’est ainsi fait témoin privilégié des grands événements, des grands artistes et autres célébrités bruxelloises comme de la vie quotidienne au 19e, 20e et 21e siècle. Tous les visiteurs des maisons de couture de prestige, de l’Expo 58 ou des musées et personnages emblématiques (Magritte, Expo 58, l’Otan, ...) ont toujours attiré et continuerons à le faire, du très beau monde au Wiltcher’s. Un témoignage pour une complicité qui aujourd’hui encore et en fonction des grands événements organisés par la ville de Bruxelles est constamment de circonstance.

Norman Mark, nouveau Général Manager pour souffler les 110 bougies du Wiltcher’s

Arrivé juste avant le printemps et nommé par la maison mère, Deutsche Hospitality, le nouveau Général Manager du Steigenberger Icon Wiltcher’s Brussels n’est autre que Norman Mark. A son tour de souffler aussi après les 110 bougies, un vent de fraîcheur et de nouveautés à l’enseigne.

Norman Mark, nommé par Deutsche Hospitality, General Manager du Steigenberger Icon Wiltcher's Brussels connait aussi extrêmement bien la maison Steigenberger car, au cours de sa carrière, il a occupé des postes clefs dans les hôtels Steigenberger de Berlin, Bayreuth, Potsdam… et Bruxelles, en 2015-2016, en tant que General Manager par intérim. De ce dernier il dit d’emblée : « le Wiltcher's offre une expérience de voyage unique. Il est aussi exceptionnel de par son personnel, son service et son histoire. Je suis impatient de travailler avec ma nouvelle équipe ! »

De hautes distinctions synonyme de qualité internationale

Le Wiltcher’s est classé Hôtel 5 étoiles supérieur. Le cinq étoiles supérieur, est une catégorie de haut vol qui a été créée en 2019 par la région bruxelloise. Rendant de la sorte possible l’accessit à la plus haute catégorie européenne d’hébergement qui soit.

Grâce à son prestige et ses qualités légendaires, le Wiltcher’s fait partie des « Steigenberger Icon Hotel » réunissant 6 hôtels Steigenberger les plus prestigieux rassemblant les plus hautes distinctions d’hôtel. Primé comme le Meilleur Hôtel pour business travellers de Bruxelles, il affiche aussi un fonctionnement « durable » en signant et en mettant en pratique les consignes de la charte « Green Key Hotel ».

Des services innovants sont proposés aussi à l’hôtel, comme le tout dernier en date l’Iconic Dog Package, faisant du séjour de votre fidèle compagnon, un véritable moment de luxe canin (Bol en porcelaine, spray antistress, coussin brodé à la main et autres délices au bœuf séché).

Les concierges distingués des prestigieuses « Clefs d’or » officient au sein du Wiltcher’s et peuvent répondre aux demandes des clients les plus exigeantes.

Et ainsi au Wiltcher’s l’honneur d’être devenu l’hôtel préféré de tout le gotha international, des chefs d’états et des personnalités les plus en vue.

Qu’il s’agisse de stars de cinéma comme Catherine Deneuve, Isabelle Nanty, Sarah Rafferty ou bien des chanteuses telles que Lady Gaga, Céline Dion, Britney Spears ainsi que le rappeur Lil Nas X ou le légendaire Mick Jagger des Rolling Stones, ils ont tous une histoire avec le Wiltcher’s.

Les footballeurs ne sont pas en reste avec Pelé ou Romelu Lukaku qui ont séjournés plusieurs fois à l’hôtel.

Au programme des 110 ans et au cœur de l’actualité la plus tendance

Chaque événement, chaque festivité de la ville, tout au long de l’année, sera l’occasion de recevoir de belles personnalités ou simplement les bruxellois avides de rencontres et moments prestigieux.

En matière d’attraits artistiques, l’objectif de l’hôtel et de sa direction est également d’axer ses activités sur le secteur culturel. Celles-ci débuteront dès la fin mars avec :

Intimate conversations, une exposition d’artistes contemporains installés dans les chambres et suites du 6e étage. La seconde édition de cet événement qui devient ainsi annuel est organisée du 30 mars au 2 avril prochains.

Iftar إفطار tout en splendeur durant le mois de ramadan avec une cuisine orientale des plus fastueuses sous forme de buffet. Un musicien accompagné de son traditionnel qanoûn accompagnera ce moment convivial.

Tous les jeudis, vendredis et samedis de 19h00 à 22h00 au café Wiltcher’s du 23 mars au 22 avril.

Piano-bar tous les vendredi et samedi soir seront les atouts du Loui Coktail Bar & Restaurant by Kevin Lejeune tout au long de l’année. Amaëlle, la pianiste anime également le brunch du dimanche avec un très agréable répertoire lounge-jazzy. Au Loui Coktail Bar & Restaurant by Kevin Lejeune, les cocktails sont légion. Et pour cause, les barmen professionnels s’y succèdent pour offrir une carte de cocktails, d’alcool et de spiritueux allant des plus vintages aux plus contemporains créatifs et singuliers. Cocktail du mois et grands classiques incontournables à la carte !

En juin, le 21, ce sera la Fête de la Musique dans toute la ville. Au Wiltcher’s la fête sera célébrée avec un « Candle Light concert », concert de musique classique à la bougie prévu en live dans la cour intérieure.

En septembre, un fabuleux Fashion Show sera organisé avec la complicité des prestigieuses marques et griffes voisines de l’Hôtel, lettres de noblesse du quartier de l’Avenue Louise.

Tout l’été, la terrasse ouvrira ses parasols et sortira ses jolies tables estivales pour mieux recréer au cœur de la cour intérieure, un véritable îlot de fraicheur et d’évasion. Rosé rafraîchissant et crème glacée au menu !

Les Fêtes de fin d’année, verront aussi la terrasse agrémentée d’évènements festifs, de cocktails, de déco thématique hivernale et d’animations ou dégustations valorisant les délices de l’hiver.