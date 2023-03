Édito: la claque de Legoland doit être une prise de conscience pour nos Politiques

Mais quand le groupe a tenu sa méga conférence de presse à Bruxelles et que le CEO danois présent sur place, n°3 de la boîte, a déclaré : « Je ne viens pas perdre mon temps en Belgique », on y a clairement cru . Malgré la clause. Malgré les doutes. Le Belge est optimiste dira-t-on, le Carolo encore plus.

Lire aussi le-gardiennage-du-site-de-caterpillar-gosselies-coute-750000-euros-par

Paul Magnette s’est contenté d’un Tweet : « On continuera de tout mettre en œuvre pour la reconversion industrielle du site » et s’est refusé à tout commentaire supplémentaire dans la presse. Nouvel échec après Thunder Power, qui a franchement fait un coup fort similaire, il faut bien le dire... Forcément, c’est pas une bonne publicité pour un bourgmestre. Ses citoyens en attendent pourtant clairement plus. Et si on arrêtait d’attendre un miracle venu de l’étranger, un investissement astronomique d’une multinationale qui finalement, se retirera encore au dernier moment ? Le Biopark est en pleine expansion, l’usine de démantèlement d’avions doit voir le jour au BSCA, la méga usine d’Aerospacelab a annoncé sa venue... Les investissements belges et même carolos ne manquent pas. Une « réorganisation » ne peut-elle pas être envisagée ? Il est temps d’établir un plan de bataille et de compter sur nos propres capitaux, histoire d’éviter la prochaine désillusion.