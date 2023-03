Binance élabore des lignes directrices en vue de restaurer la confiance dans l'écosystème crypto

Le moment est venu d’unir nos forces afin de récupérer la confiance des décideurs, des régulateurs et de la communauté dans son ensemble. Selon Binance, cela ne pourra se faire que si la gestion des risques, la sécurité et la transparence sont mises en avant et si des lignes directrices communes sont élaborées. « Tous les acteurs du secteur doivent renforcer la transparence et travailler en étroite collaboration avec les régulateurs en vue de rendre le secteur plus robuste. »

Mais il serait dommage de jeter l'enfant avec l'eau du bain et de mettre toutes les innovations technologiques et les acteurs inventifs dans le même panier, relève la plateforme Binance.

Les bourses centralisées (CEX) ont un rôle de premier plan à jouer pour aider à restaurer la confiance et améliorer encore la sécurité. Dans son Trust Policy Paper, Binance propose toute une série de lignes directrices pour l’industrie. Celles-ci peuvent être classées en trois grands blocs : le traitement des actifs du client, la transparence et la manière de fournir les informations nécessaires et, enfin, la gestion des risques.

Binance explique également ce qu'elle a déjà entrepris pour définir et mettre en œuvre ces lignes directrices.

La plateforme entend ainsi montrer qu’elle ne compte pas rester les bras croisés et qu’elle veut jouer un rôle de pionnier dans le secteur. Il est en effet facile de proposer des solutions, mais l’important est de joindre le geste à la parole par la suite.

Comment gérer les actifs des clients ?

Il est évident que les actifs des clients doivent être stockés et sécurisés et que seuls les clients peuvent décider ce qu'ils veulent en faire. Il faut donc que les CEX présentent clairement les différentes possibilités de stockage qu’elles proposent pour les actifs numériques et que les clients soient libres de choisir les solutions qui leur conviennent le mieux.

Binance détient les actifs des clients sur la base d’un rapport 1 pour 1 et ne les utilise jamais pour son propre compte, ni à n’importe quelle autre fin sans avoir obtenu explicitement le consentement du client pour cela. Et en matière de sécurité, Binance est leader du secteur depuis son lancement en 2017. Ses mesures de sécurisation sont considérées comme « best-in-class ».

Transparence et information

La transparence des plateformes CEX est également primordiale. Les utilisateurs ont le droit de vérifier à tout moment que leurs actifs sont bien sécurisés. La fourniture de preuves de réserve (« proof of reserves » ou PoR) correctes est un nouveau processus très complexe, propre au secteur et très différent des processus utilisés dans les institutions financières traditionnelles. Heureusement, les avancées technologiques ont permis de créer des solutions innovantes capables d'assurer la transparence souhaitée pour les utilisateurs des CEX. Il est donc effectivement possible de constater que les actifs des clients bénéficient de garanties, qu’ils existent sur la blockchain et qu’ils sont sous le contrôle de la plateforme de négociation à la date indiquée.

Méthode de divulgation : Arbre de Merkle avec zk-SNARKs

Cette technologie permet de démontrer de manière sécurisée les fameuses « proofs of reserves » (PoR). Un arbre de Merkle ou arbre de hachage est une structure de données mathématique couramment utilisée dans les applications informatiques pour organiser les données.

La technologie blockchain n'est que l'une d'entre elles. Les arbres de hachage sont utilisés pour coder efficacement et en toute sécurité les données blockchain. De son côté, les zk-SNARKs (acronyme de « Zero-Knowledge, Succinct, Non-Interactive Arguments of Knowledge », « arguments de connaissance succincts non interactifs à divulgation nulle de connaissance ») permettent de démontrer que certains calculs ont été effectués correctement, de rendre le système étanche et de combler les lacunes de l’arbre de Merkle.

En février 2023, Binance a lancé la première solution qui fait usage de cette technologie et qui améliore le système PoR. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici. Binance a également créé son code de système PoR open source afin d'être encore plus transparent pour les utilisateurs et de permettre aux autres acteurs d'utiliser cette technologie.

Gestion des risques

Les ressources des clients ne doivent pas être détournées et les CEX doivent donc prendre les mesures nécessaires pour assurer une gestion rigoureuse des risques.

Binance relève six points dont une CEX doit tenir compte. Premièrement, une gestion rigoureuse des risques ne peut être envisagée que si l’endettement est considéré avec prudence pour générer de la croissance. Binance joint le geste à la parole et n’a pas de dettes. Deuxièmement, tous les jetons « wrapped tokens » doivent toujours être garantis 1 pour 1 afin de garantir la stabilité de la valeur. Binance présente sur ce site les preuves de garantie. Troisièmement, les nouveaux « tokens » ne peuvent être autorisés sur la plateforme de trading qu’après une analyse approfondie afin d’écarter les projets présentant une crédibilité limitée et un risque élevé. Au premier semestre de 2022, seulement 5 % des 450 demandes ont obtenu une cotation sur la plateforme de Binance. Quatrièmement, une CEX doit créer des filets de sécurité supplémentaires en cas de problème. Fin 2022, Binance a notamment porté à un milliard de dollars son « Secure Asset Fund for Users »(SAFU), un fonds destiné à indemniser les clients en cas de problème.