Sommet de la zone euro: les dirigeants se veulent rassurants sur la résilience des banques, «la BCE dispose de tous les outils nécessaires»

L’action Deutsche Bank a perdu plus de 10% vendredi à la Bourse de Francfort, de quoi alimenter encore les inquiétudes sur la stabilité des banques européennes, mais les leaders européens ont plutôt veillé, au sortir de leur réunion, à souligner tous les garde-fous et garanties mis en place en zone euro depuis la crise financière de 2008. «Il est inévitable qu’il y ait des réactions sur les marchés à la suite des évènements internationaux» (chute de Silicon Valley Bank aux Etats-Unis et rachat de Crédit Suisse), mais «le réseau bancaire européen est très solide, soutenu par des accords stricts», pointe le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

«On a pris tellement de mesures depuis 2011-12, maintenant on voit qu’on avait raison». Se dirige-t-on vers une nouvelle crise bancaire? «Non», assure-t-il. Qu’il y ait des mouvements d’actions sur les marchés, «c’est normal, cela fait partie du système».