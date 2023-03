Braine-le-Comte lance ses premiers budgets participatifs: les bonnes idées des habitants sont attendues

- La première, gérée par la Cellule Environnement, est liée au développement rural de l’entité (via le Plan Communal de Développement Rural) et s’élève à 20.000 euros (dont 10.000 euros de subsides wallons)

bEn faisant remonter les idées, les besoins et les priorités des habitants, ces dispositifs permettent d’amener les citoyens à débattre et à construire une vision collective des projets à favoriser. Afin de permettre à autant de projets que possible de voir le jour, deux enveloppes distinctes ont été réservées au budget extraordinaire :

La Cellule Participation citoyenne vérifiera d’abord que le dossier est complet et conforme. Un jury examinera ensuite les dossiers présentés et réalisera un tri sur base de critères de qualité. Les projets sélectionnés par le jury seront alors soumis au vote de la population durant l’été. Le vote sera possible via un formulaire papier ou via un formulaire électronique. Chaque Brainois d’au moins 10 ans pourra ainsi s’exprimer. Cette limite d’âge vise à permettre aux jeunes de s’impliquer dans la vie communale, notamment les membres du Conseil communal des Enfants. Infos sur https://www.braine-le-comte.be/