Les U21 de l’AS Eupen disputeront, lundi, un match au sommet face à Ostende

Dans cette phase décisive du championnat, l’équipe et le staff sportif seraient ravis de pouvoir compter sur le soutien de nombreux supporters pour cette rencontre importante.

Outre l’AS Eupen (18 matchs – 44 points) et le Saint-Trond (19 matchs – 40 points), le KV Oostende (16 matchs – 38 points) occupe actuellement la troisième place et a encore, avec deux matchs de retard, des chances de remporter le titre. La rencontre du lundi soir entre Eupen et Ostende sera donc cruciale.