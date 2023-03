Un grand nettoyage opéré à Estaimpuis par 100 élèves du C.E.M.E et le SPW

Malheureusement, vu les déchets que les élèves ont retrouvés le long de la RN511, reliant la France au parc commercial « Mains et Sabots », ce genre d’action est encore et toujours nécessaire. Divisés en trois groupes, on retrouvait des élèves aux alentours du C.E.M.E. côté gare, dans la cité, mais surtout le long de la RN511.

Le long de cette route, on retrouvait des bouteilles, des paquets de cigarettes, des sacs-poubelle et même… des toilettes ! Un butin consternant… Il faut dire que cette route est l’un des points noirs de l’entité. « Sur des voiries, il n’y a pas d’habitation, tout est permis ! C’est tellement facile… On n’est pas vu, on n’est pas pris ! », souligne un ouvrier du SPW.