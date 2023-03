La valeur marchande d’Eden Hazard continue de dégringoler, au plus bas depuis 2009 (photo)

Depuis son arrivée au Real Madrid, la valeur marchande d’Eden Hazard n’a fait que dégringoler. Arrivé en juillet 2019 en provenance de Chelsea, les Merengue ont déboursé 115 millions d’euros pour le faire venir à Madrid. À cette époque, sa valeur marchande avait atteint la barre des 150 millions.

Depuis lors, cette valeur marchande a dégringolé et atteint cinq millions d’euros en mars 2023, selon le site référence Transfermarkt. L’âge d’une part et le manque de temps de jeu sont en partie responsable de cette chute vertigineuse. Il faut remonter à mai 2009 pour voir une valeur marchande aussi basse et à cette époque, l’ailier belge jouait au LOSC.