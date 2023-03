«Ça bouge à Soleilmont»: 4.000 personnes attendues ces 21, 22 et 23 avril, voilà le programme

Le samedi 22 avril

À 11h30 : chasse aux œufs. De 13h à 17h, profitez du « Kids village » animé et surveillé. À 13h45 : course des Jeunes foulées et à 15h, jogging de 5 et 10 km – Challenge du Hainaut et Vals & Châteaux. Le coup d’envoi sera donné par Ismaël Debjani, parrain de l’événement ainsi que par Thomas Dermine, Secrétaire d’Etat pour la Relance, Loïc D’Haeyer, bourgmestre de Fleurus, Karim Chaibai et Alpaslan Beklevic, échevins des sports des villes de Charleroi et Châtelet.