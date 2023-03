Alors qu’elle nettoie les abords du lac de Warfaaz, une équipe tombe sur… une grenade!

La ville de Spa l’annonce sur les réseaux sociaux : une partie du pourtour du lac de Warfaaz est strictement interdite au public.

En cause : une grenade qui a été retrouvée par une équipe de nettoyage qui participait à l’opération de propreté Be Wapp. « La police a sécurisé le périmètre et le service de déminage arrive sur place », rassure la ville vers 15 h 30.