Braine-le-Comte : la Friterie de la Gare n’ira pas en finale de « La meilleure friterie », « mais j’ai un raz-de-marée de nouveaux clients »

Le 3e épisode de l’émission « La meilleure friterie » a eu lieu ce jeudi, sur RTL-TVI. La manche opposait la Friterie de la Gare de Braine-le-Comte, à Al Baraque à frites de Mouscron. C’est la seconde qui s’est imposée, pour passer en finale, à la déception des fans des frites et de la sauce tartare maison de Didier « Didou » Dekens.

Les jurés professionnels, parmi lesquels l’animateur David Antoine et le restaurateur liégeois Arnaud Delvenne (Top Chef 2022) avaient encensé la qualité des snacks (brochettes, croquette de fromage), surpris positivement par le fait que c’était de la véritable viande boucherie. Les frites avaient reçu une note un peu moins bonne… surtout quand le jury eut appris qu’elles sont cuites à l’huile végétale, de tournesol et non dans le blanc (graisse) de bœuf comme l’exigent les puristes.