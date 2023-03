Jusqu’à trois ans de prison requis pour extorsion sur un jeune autiste: «Depuis les faits, son monde s’est écroulé»

Le parquet de Namur a requis ce vendredi des peines de trois et un an de prison à l’encontre de deux prévenues poursuivies dans le cadre d’une affaire d’extorsion en bande et d’abus de faiblesse.

En 2017, le fils de la principale prévenue fréquentait une école namuroise d’enseignement spécialisé. Quand il s’est rendu compte qu’un condisciple atteint d’autisme provenait d’une famille aisée, il l’a forcé à financer divers achats dont il a bénéficié, de même que sa mère et la compagne de celle-ci, la seconde prévenue. Plusieurs consoles, des téléphones, des bijoux et un scooter ont été achetés pour une somme avoisinant les 7.000 euros.