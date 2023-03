Il prostitue sa compagne à Charleroi: Dimitri acquitté pour le proxénétisme

Quand Louisa dépose plainte fin 2022, elle est à bout : Dimitri est violent surtout quand il est en manque. Il s’énerve pour un rien et quand il s’énerve, il frappe, il étrangle, il pousse. Sans domicile, il vit incrusté chez elle où elle le subit au quotidien. Et sa dernière trouvaille ? Il a décidé de la mettre sur le trottoir pour se faire de l’argent. Le couple arrivait en bus vers 18 heures et repartait en taxi vers 3 heures du matin. Entre les deux, Louisa faisait des passes dans un petit chemin discret près de Thy-Marcinelle. Dimitri, lui, relevait le numéro de plaque des clients, « par sécurité ».

Devant le tribunal, son avocat, Me Ricardo Bruno avait contesté le proxénétisme : « C’est une solution qu’ils avaient mise en place tous les deux. Il n’a pas le profil, il prend le bus et il fait la manche… » Il a eu gain de cause et son client a été acquitté de la prévention de proxénétisme. En revanche, il a été condamné à 30 mois de prison ferme pour les coups sur sa compagne et les faits de stupéfiants. Il faut dire qu’il était en récidive.