Les rumeurs s’intensifient autour de Lionel Messi: Joan Laporta ouvre la porte à un retour de l’Argentin au Barça!

Et si Lionel Messi effectuait son grand retour au Barça la saison prochaine ? Après deux saisons passées au PSG, le champion du monde sera libre de signer gratuitement dans le club de son choix cet été (même s’il dispose d’une option pour prolonger d’un an son contrat), et il pourrait bien opter pour un nouveau challenge loin de la capitale française.

Envoyé en MLS, à l’Inter Miami par certaines rumeurs de transferts, Messi pourrait finalement revenir dans son club de cœur, comme l’annonce la presse catalane ces derniers jours. Et le président du Barça, Joan Laporta, a ouvert la porte à un retour de la Pulga ce vendredi.