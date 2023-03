Une demi-journée d’échange sur l’inclusion des personnes en situation de handicap, le 14 avril, au CEME de Dampremy

Au programme de la matinée : une approche axée sur la recherche du concept de l’inclusion et une mise en avant de ses bénéfices et limites par l’ARAPH ; des pistes concrètes à explorer pour sortir de l’institution à travers les missions d’Inclusion ASBL et une séance de questions-réponses avec les intervenants présents.

La Ligue Handisport francophone, le service d’activités citoyennes de l’AVIQ et le projet d’agriculture sociale du GAL des plaines de l’Escaut seront présents.